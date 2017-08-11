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Одна из ГЭС Украины может прекратить существование

Одна из ГЭС Украины может прекратить существование
В пресс-службе Энергоатома сообщили о том, что Ташлыкская ГЭС, расположенная в Николаевской области, городе Южноукраинске, может впервые остановиться за последние четырнадцать лет по причине того, что в реке Южный Буг вода опустилась до критического уровня, информирует replyua.net.

«До мертвого объема нам осталось всего 35 сантиметров воды. Этот небольшой запас оставляют для работы Ташлыкской ГАЭС. Если придется сработать и его, на повестку дня будет вынесен вопрос об остановке гидроаккумулирующей станции», - заявил Андрей Гнездилов, замначальника гидротехнического каскада ГЭС. Более того, последние двое суток водоем работает в режиме транзитного пропуска. Гнездилов отметил, что ситуация приобретает катастрофические масштабы – было 76 миллионов кубов воды в запасе, сейчас осталось всего 28 миллионов, и в самом крупном водохранилище, Ладыжинском, запасов воды осталось лишь 11 миллионов кубометров.

Установившийся уровень Александровского водохранилища на отметке 14,35 метров – это самая нижняя граница водохозяйственной емкости водоема. Отмечается, что в случае поднятия уровня воды до 20,7 метров удалось бы избежать возникшей критической ситуации.
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