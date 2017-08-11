Очередной диктаторский «закон 16-го января» уже осенью может быть в Раде

Продажа сим-карт по паспортам – уже не вызывает у нас никакого возмущения. Сейчас его проталкивают под «соусом» того, что террористы приводят в действие свои бомбы с помощью мобильных телефонов, но ведь зачастую в бомбах используется часовой механизм. Выходит, что продавать часы будут теперь тоже по паспортам? Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Наумович, передает replyua.net.
По словам блогера, в РФ, например, заподозрили, что злоумышленники могут использовать для своих злодеяний общественный Wi-Fi. Теперь в кафе, ресторанах, ночных клубах Wi-Fi только по паспортам и то не для всех. Можем перенять и такое новшество ради безопасности.
Блогер предполагает, что, возможно, такое жаркое лето так повлияло на некоторых членов правительственной команды, которые решили проявить себя в защите Родины именно таким путем и инициативой. Остается ожидать более прохладную осень, чтобы не наделать ошибок с принятием тех законов против которых и появился протестный Майдан. Отметим, что инициатива исходит от Госспецсвязи Украины, которая разработала законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи.