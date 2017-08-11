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12 августа украинцы будут наблюдать за метеоритным дождем

12 августа украинцы будут наблюдать за метеоритным дождем
Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в эти выходные, и в период с 12 по 14 августа за метеоритным дождем смогут наблюдать жители Украины.

Как передает replyua.net со ссылкой на Фокус, поток Персеиды считается одним из самых красивых явлений в ночном небе. Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и многочисленным метеорным потоком, который достигает своего максимума каждый год в августе. Как отмечают ученые, во время пика активности в атмосфере будут сгорать от 80 до 120 метеоров каждый час. В этом году исследователи обещают хорошую видимость – без бинокля можно будет увидеть около 50 метеоров в час – то есть, «звезды» будут падать почти каждую минуту.

В этом году пик активности придется в ночь с субботы на воскресенье. С восьми часов вечера жители Украины смогут понаблюдать за метеоритным дождем, причем с каждым часом количество падающих «звезд» будет увеличиваться. В ночь на субботу и понедельник метеоритный дождь также будет заметен при ясном небе.
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