Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича

То, что Виктор Янукович сбежал в 2014 году из Украины, не является самым страшным поступком, и на самом деле, страшнее было то, что он попросил Владимира Путина ввести войска в Украину. И, если бы беглый президент сейчас вернулся на родину, он бы не нашел здесь поддержки.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, об этом заявил Леонид Кравчук, экс-президент Украины. «Думаю, мало нашлось бы людей, которые его бы поддержали. Потому что предательство – а оно было... То, что он сбежал, – не самое страшное в его поступках. Самое страшное – что он призвал Путина ввести в Украину войска», - заявил бывший глава государства, отметив, что имеются доказательства этого факта – в Совбезе ООН процитировали соответствующий документ. По словам Кравчука, Януковичу прекрасно известно о том, что сейчас он не может появиться в Украине, но и, если бы даже это не было опасным, Януковичу в своей стране делать нечего, - он ничего не сможет предложить украинскому народу.
Кравчук считает, что Янукович не может дать показания. «Некоторые руководители и политики, которые сейчас при власти, работали при нем и с ним. И не просто работали, а выполняли определенные порученные полномочия. Думаю, Виктор Федорович знает, какие люди, которые с ним работали, также знают, о чем они договаривались, что выполняли», добавил экс-президент.