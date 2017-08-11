У ГПУ заявили, коли Саакашвілі зможе приїхати в Україну

У Генеральній прокуратурі України заявили, що керівник політичної партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі може прибути до України лише тоді, коли він оформить візу, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Відповідну інформацію оприлюднив заступник генерального прокурора Євген Єнін. Він зазначив, що все це тому, що екс-голова Одеської ОДА є особою без громадянства. В разі ж якщо Саакашвілі в оточенні активістів вдасться до «перформансів чи нелегального перетину кордону, то це буде стовідсотковою правовою підставою для притягнення його до адміністративної відповідальності, а тим, хто допомагатиме Саакашвілі в цьому – до кримінальної відповідальності». Єнін також додав, що «не кажіть тоді, що вас не попереджали»,
Варто нагадати, напередодні Давід Сакварелідзе заявив, що члени «Руху нових сил» наразі продовжують обговорення та підготовку до активних дій вже з осені, а також поплічники і однопартійці Саакашвілі готові його зустрічати в на кордоні та «провести» в Україну. Однак, коли саме Саакашвілі планує прибути в Україну, Сакварелідзе не уточнив.