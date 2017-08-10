Її додушать як Балчуна – Кравчук про Супрун

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що після звільнення очільника Укрзалізниці Войцеха Балчуна схожа доля чекає на виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Таку думку колишній глава держави висловив в ефірі одного з українських телевізійних каналів. Кравчук вважає, що рішення брати на державну службу іноземних громадян «було не дуже розумним». Це спричинено на його думку тим, що в ситуації, коли на посаду приходить міністр-іноземець, решта, а саме всі інші співробітники міністерства, законодавча база та побут, залишаються такими, що й були до цього і тоді новопризначений міністр стикається з такими проблемами, які він не може розв’язати. Яскравим прикладом цього, за словами Кравчука, є голова правління Укрзалізниці, який пішов напередодні зі своєї посади. Нині залишилися очільниця МОЗ Уляна Супрун, але «її теж додушать», додав Кравчук.
Нагадаємо, днем раніше Войцех Балчун подав у відставку, зазначаючи, що причиною для цього стали особисті обставини. Того ж дня Кабінет міністрів України схвалив відставку Балчуна.