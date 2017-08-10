Омелян пояснив, нащо керівнику «Укравтодору» 900 % надбавки до зарплати

Очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян вважає, що надбавка до заробітної плати у розмірі 900% для керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака слугує антикорупційним запобіжником, інформує replyua.net з посиланням на Економічну правду.
Омелян зазначив, що «для того, щоб мати нормального фахівця йому треба забезпечити ринкову зарплату, яка слугуватиме запобіжником, аби людина думала про роботу, а не ліві доходи». Щоправда Омелян зауважив, що з колишнім керівником «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном «висока заробітна плата не спрацювала, однак він має сподівання, що в майбутньому розслідування цього приводу завершаться гучними судовими справами». Крім того, Омелян вважає, що Новак є гідним фахівцем, який отримує низьку зарплату порівняно з тими обсягами відповідальності, яку він має. Однак точну суму зарплати Новака Омелян не озвучив.
Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Мінінфраструктури ухвалило рішення встановити надбавку в. о. голови "Укравтодору" Славоміру Новаку за роботу в січні-лютому 2017 року в розмірі 900 %.