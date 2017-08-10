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Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Арбузова

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Арбузова
Рішенням Печерського районного суду столиці у четвер, 10 серпня, було надано дозвіл Генеральній прокуратурі України на проведення заочного досудового розслідування щодо екс-віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Це стосується справи про невиконання акціонерами «Укртелекому» та «ЕСУ» умов приватизації. Слідчі з’ясовують всі обставини у справі довкола незаконного фінансування телекомунікаційної мережі спецпризначення з 2012 по 2013 рр. за державні кошти. Загалом мова йде про суму в 220 мільйонів гривень. В рамках цього провадження 24 квітня Арбузову повідомили про підозру, а 26 травня поплічника президента-втікача Януковича оголосили в розшук.

Варто нагадати, 22 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що було завершено досудове розслідування у справі про незаконну приватизацію «Укртелекому». Тоді ж суд надав дозвіл на заочне засудження екс-президента Віктора Януковича, екс-глави уряду Миколи Азарова та екс-міністра фінансів Юрія Колобова.
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