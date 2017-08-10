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Члени партії Саакашвілі готуються зустріти його на кордоні України

Члени партії Саакашвілі готуються зустріти його на кордоні України
Члени партії «Рух нових сил» готуються зустріти свого лідера Міхеїла Саакашвілі на кордоні України і забезпечити йому в’їзд до держави, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію оприлюднив Давід Сакварелідзе. Під час зустрічі з громадськістю в Херсоні він заявив, що представники політичної сили готуються до активних дій восени і будуть зустрічати Міхеїла Саакашвілі на кордоні і «в будь-якому разі заведуть його до України». Коли і де це має відбутися, Сакварелідзе не повідомив, зазначаючи, що тоді, коли це відбудеться і на якій ділянці українського кордону, ще необхідно вирішити.

Варто нагадати, в кінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Сам Саакашвілі заявив, що це рішення є виключно політично вмотивованим і в такий спосіб Порошенко хоче позбавитися політичних конкурентів. Крім того, Саакашвілі відмовився від пропозицій отримати грін-карту для проживання в США або литовське громадянство.
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