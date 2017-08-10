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Суд взяв під варту одного з фігурантів справи про розкрадання проекту Стіна

Суд взяв під варту одного з фігурантів справи про розкрадання проекту Стіна
Сьогодні, 10 серпня, у Солом’янському районному суді було винесено рішення про арешт Олександра Кошуби, який є главою компанії-генпідрядника проекту Стіна, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Передбачається, що Кошубу взяли під варту на наступні 2 місяці з можливістю внесення застави розміром 3,5 млн гривень. Кошуба є керівником ТОВ Будцентр Витязь, що брала участі у реалізації проекту Стіна. Сторона звинувачення заявила, що роботи були виконані не до кінця, однак у акті виконавчих робіт зазначається, що всі роботи були завершені. Кошуба повідомив, що вносити заставу він не збирається, бо ж вважає її завищеною.

Варто нагадати, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 6 осіб, яких вважають підозрюваними у розкраданні коштів, що були виділені для реалізації проекту Стіна. Згодом очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив деталі цієї справи. За його словами, насправді було затримано 7 осіб і вони є фігурантами у справі про розкрадання коштів у розмірі понад 16 мільйонів гривень.
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