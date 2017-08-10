Посадовців Міноборони підозрюють у махінаціях на закупівлях бронежилетів

Головна військова прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо 5 колишніх і нині працюючих посадових осіб Міністерства оборони України та 2 службовців комерційного підприємства, в результаті дій яких Міністерство зазнало збитків на суму більше 34 мільйонів гривень, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію журналістам оприлюднила прес-служба Генеральної прокуратури України. За даними ГПУ, співробітники Головної військової прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, що було відкрито за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та службової недбалості під час закупівель касок та бронежилетів для потреб ЗСУ у 2014-2015 рр.
Слідчі вже допитали більше 100 осіб, а також вилучили та дослідили понад 3 тисячі документів і провели близько 30 ревізій та експертиз. Колишнім й нинішнім посадовцям Міноборони та представникам підприємства-постачальника вже повідомили про підозру, а також було накладено арешт на майно обвинувачених.