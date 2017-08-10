Розгляд справи Януковича перенесли

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про перенесення розгляду справи колишнього президента-втікача Віктора Януковича на 15 серпня, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Суддя зазначив, що це спричинено тим, що він має взяти участь у розгляді іншої важливої кримінальної справи. У четвер, 10 серпня, відбулося судове засідання, на якому досліджували першу частину доказів з боку звинувачення. Зокрема, було продемонстровано записи із засідання Ради Федерації РФ, що згодом дозволило російському президенту Володимиру Путіну використовувати війська в Україні. На наступному засіданні, що відбудеться в вівторок, 15 серпня, у суді мають допитати як свідка колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва. Засідання розпочнеться о 14 годині.
Варто нагадати, Віктору Януковичу висувають звинувачення у державній зраді, пособництві представникам влади Російської Федерації та діях, які було вчинено з метою зміни кордонів України. Судовий процес проти Януковича став можливим після того, як було законодавчо закріплено механізм заочного засудження осіб, які переховуються від слідства більше 6 місяців.