валюта
СпецтемаЖурналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

Розгляд справи Януковича перенесли

Розгляд справи Януковича перенесли
Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про перенесення розгляду справи колишнього президента-втікача Віктора Януковича на 15 серпня, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Суддя зазначив, що це спричинено тим, що він має взяти участь у розгляді іншої важливої кримінальної справи. У четвер, 10 серпня, відбулося судове засідання, на якому досліджували першу частину доказів з боку звинувачення. Зокрема, було продемонстровано записи із засідання Ради Федерації РФ, що згодом дозволило російському президенту Володимиру Путіну використовувати війська в Україні. На наступному засіданні, що відбудеться в вівторок, 15 серпня, у суді мають допитати як свідка колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва. Засідання розпочнеться о 14 годині.

Варто нагадати, Віктору Януковичу висувають звинувачення у державній зраді, пособництві представникам влади Російської Федерації та діях, які було вчинено з метою зміни кордонів України. Судовий процес проти Януковича став можливим після того, як було законодавчо закріплено механізм заочного засудження осіб, які переховуються від слідства більше 6 місяців.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
09 авг 2017
2273

В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами кадровых военных

09 авг 2017
932

Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

Як нагадує replyua.net, будівництво Керченського мосту вже давно зайняло чільне місце в інформаційному просторі як України, так і РФ. Нещодавно було оприлюднено інформацію, що через «будівництво

Последние новости

Розгляд справи Януковича перенесли

Журналист: Путину удалось невероятное – впервые после распада СССР он объединил против себя все американские элиты

Діалог з президентом США неможливий – КНДР

Синоптик объяснила, когда украинцам ждать дождей и похолодания

У Криму затримали та вивезли у невідомому напрямку 4 кримських татар

Папа Римский засобирался в Россию

Дипломат: вероятность обмена ракетными ударами США и КНДР на уровне 65-75%

В Киеве полностью изменились правила оплаты парковки

Доигрались: немецкие «левые», которые занимают 10% состава Бундестага, поддержали идею признать Крым российским

Туристы рассказали о самых дешевых курортах Украины

Профессор Лебединский: бывает, встретишь девушку с милейшей внешностью, но как только она открывает рот, становится тоскливо

В СБУ предупредили украинцев, выезжающих за границу

Обнародован рейтинг самых технологично развитых мегаполисов

Славомиру Новаку повысили зарплату на 900 процентов

Отношения изменились: СМИ назвали причину затягивания бракоразводного процесса Джоли и Питта

Кирилл Сазонов: очередная попытка впихнуть нам ядовитую таблетку в новой обертке провалилась

Савченко стала кумиром россиян, которые в ее лице потешаются с глупых украинцев, – блогер

Снова возвращается до конца недели, - синоптик предупредила о жаре

Опасный вирус добрался до Украины

Береза: проект Яценюка – это изгородь, а не стена

 Новости за день