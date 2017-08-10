В СБУ предупредили украинцев, выезжающих за границу

Служба безопасности Украины призывает всех граждан, уезжающих отдыхать за пределы страны, быть бдительными и не нарушать законы того государства, где они собираются провести свой отпуск.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ, в ведомстве отметили, что к настоящему времени резко возросло число украинских граждан, которые различными мошенническими способами были привлечены к незаконной деятельности, связанной с транспортировкой запрещенных и наркотических препаратов. «В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять украинцев по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ», - отметили в СБУ. В пресс-службе пояснили, что эти люди были в Турции, и в этой стране получали деньги за то, чтобы перевезти наркотики в ОАЭ, и одного украинца уже осудили, а четыре человека сейчас ждут вынесения приговора.
В СБУ предупредили: во время заграничных поездок не вступайте в контакты с подозрительными лицами, ни в коем случае не соглашайтесь провезти через границы государства какие-либо предметы.