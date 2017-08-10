Еще один дополнительный Интерсити+ начнет курсировать между Одессой и Киевом

В пресс-службе Укрзализныци сообщили о том, что в связи с большим числом пассажиров в конце августа-начале сентября было принято решение о назначении дополнительных пассажирских составов.
Как сообщает replyua.net, 1 и 2 сентября будут курсировать дополнительные поезда Интерсити+ по направлению Киев-Одесса (№751 и №752). Поезд будет отправляться 1 и 2 сентября со станции Киев-Пассажирский в 6 часов 11 минут и прибывать в Одессу в 13 часов 11 минут. Из Одессы пассажирский состав будет отправляться в 15 часов 06 минут и прибывать в Киев в 22 часа 06 минут. Интерсити+ будет делать остановки в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке. В пресс-службе отметили, что билеты на дополнительные поезда уже продаются.
Напомним, что Войцех Балчун, глава УЗ, подал в отставку. Его место временно занял Евгений Кравцов, который накануне сделал заявление о том, что до конца текущего года тарифы на пассажирские перевозки повышаться не будут.