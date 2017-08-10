Уже не надо: Захарченко отказался от «Малороссии»

Проект «Малороссия» у многих вызывает отторжение, поэтому он не может существовать. Как сообщает replyua.net со ссылкой на агентство ДАН, об этом заявил Александр Захарченко, глава «ДНР».
По словам Захарченко, он отказывается от создания «Малороссии», однако сама идея «переучреждения государства, которое ввергли в политический и экономический кризис, получила массовую поддержку среди украинцев». «Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Однако по этой идее поступало много интересных, разнообразных предложений и комментариев», - подчеркнул Захарченко. Напомним, что о создании «Малороссии» глава «ДНР» заявил 18 июля.
Он тогда отметил, что столицей нового государства должен стать Донецк, а вместо нынешнего украинского флага государственным символом надо сделать флаг Богдана Хмельницкого. Захарченко при этом добавлял, что Киев больше столицей не будет, однако останется культурным и историческим центром страны. Идею Захарченко не поддержали не только в Украине, но и в России.