Ботокс и эпиляция: в Грузии рассказали, куда тратил государственные средства Саакашвили

Михаил Саакашвили, находясь в должности президента Грузии, в общей сложности потратил на личные нужды и на нужды своего ближайшего окружения более трех миллионов долларов из средств Спецслужбы государственной охраны Грузии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказала Натия Сонгулашвили, прокурор Главной прокуратуры Грузии.
По ее словам, журналисты проводили собственное расследование, и им удалось установить, что Саакашвили нанимал собственного массажиста, которого он пригласил из США, а для скрытия своих расходов политик распоряжался, внося их в специальный пункт под грифом «Секретно». «Аренда самолетов на десятки тысяч фунтов стерлингов, процедуры ботокса, эпиляции и прочие косметические процедуры за границей для себя и для своих друзей-грузинских чиновников. Это приблизительно от 600 000 до 900 000 грузинских лари за 4 года только на косметические процедуры», - заявила прокурор.
По ее словам, деньги также уходили на частные полеты и на личные нужды. На косметические услуги было потрачено до 900 тысяч лари, а это приблизительно 9,7 миллионов гривен.