Блогер розповів як розкрадались кошти українців

Кошти українського бюджету розкрадались багатьма способами. Однією з найбільш корумпованих і в той же час «дохідних» для злодіїв сфер були видобуток та транспортування природного газу. Блогер Карл Волох розповідає про найбільш поширені «схеми», якими чиновники обкрадали українську державу, - як інформує replyua.net, відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, за словами Волоха, «Нафтогаз України» довгий час був просто чорною дірою, в якій пропадали мільярди з державного бюджету. Основних схем було три. По-перше, це фірма-прокладка, через яку проходили так звані «сірі платежі». По-друге, існувало дві ціни на газ – завдяки різниці в ціні на газ для населення та для промисловості, вдавалось маніпулювати об’ємами. І третя схема – це договори про спільну діяльність для Укргазвидобування. Дві перших було простіше усунути – для цього було досить політичної волі та чесного менеджменту. Зараз третю добивають в судах силами Прохоренка.
Наприклад, сьогодні стало відомо про розірвання у судовому порядку ще одного договору про спільну діяльність. Вісім свердловин у Чутівському та Більському родовищах перейшли у безперешкодну експлуатацію «Укргазвидобування». Здається, що в з третьою схемою фінал вже близько, - наголошує блогер.