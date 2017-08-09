Нардеп: поки росіяни обкрадають готелі закордоном, українці рятують туристів

Народний депутат Влад Загорій на персональній сторінці в соціальній мережі ділиться подробицями чергового випадку, коли українці закордоном показали себе справжніми героями, - інформує replyua.net.
Так, блогер розповідає, що цього разу Україну прославив Михайло Волошин, п’ятдесятидворічний підприємець з Ужгорода. Він проводив свою відпустку в одному з приморських готелів Єгипту. У перший же день відпочинку він разом з дружиною пірнав з пірсу, а поряд купались група туристів з Австрії. Раптово з відкритого моря з’явилась акула і атакувала двадцятирічну австрійку, вирвавши у неї з живота шматок м’яса.
Михайло підплив до дівчини і допоміг їй добратись до берега. Протягом всього їх шляху до землі акула кружляла поруч і могла напасти знову в будь-який момент. На щастя, все закінчилось хепі-ендом: дівчину доправили в один із шпиталів Хургади, де надали медичну допомогу. Вважається, що туристів атакувала біла акула – один із найбільш небезпечних хижаків для людини. На курорті, де відпочивали Волошини, біла акула з’являлась рідко: її бачили у 2009 році та 2015 році. Загалом, приємно знати, що серед нас справжні герої, які в екстремальних умовах не розгубляться і можуть врятувати життя, - наголошує нардеп.