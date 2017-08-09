Насіров знову повернувся до роботи в ДФС

Відсторонений раніше керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров повернувся на роботу для виконання своїх обов’язків, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
За даними ЗМІ, Роман Насіров повернувся працювати в ДФС ще 4 серпня. Цю інформацію пресі підтвердили в приймальні керівника відомства. Щоправда представники Насірова уточнили, що наразі відсторонений раніше очільник ДФС ще не підписує ніякі документи і не приймає жодних рішень, а функції голови Державної фіскальної служби і нині виконує Мирослав Продан. Однак в зв’язку з тим, що Насіров був відсторонений від виконання обов’язків на період ведення слідства, нині, по завершенню слідчих дій, він знову вже на роботі.
Варто нагадати, в березні 2017 року Романа Насірова відсторонили від посади в зв’язку з розслідуванням справи, в якій посадовцю висувають звинувачення у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків для держави на суму в близько 2 мільярди гривень. Напередодні захист Насіров також повідомляв, що їхній підзахисний не планує більше їхати в США на лікування після кількох відмов правоохоронців.