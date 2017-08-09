валюта
СпецтемаВ Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Насіров знову повернувся до роботи в ДФС

Насіров знову повернувся до роботи в ДФС
Відсторонений раніше керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров повернувся на роботу для виконання своїх обов’язків, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

За даними ЗМІ, Роман Насіров повернувся працювати в ДФС ще 4 серпня. Цю інформацію пресі підтвердили в приймальні керівника відомства. Щоправда представники Насірова уточнили, що наразі відсторонений раніше очільник ДФС ще не підписує ніякі документи і не приймає жодних рішень, а функції голови Державної фіскальної служби і нині виконує Мирослав Продан. Однак в зв’язку з тим, що Насіров був відсторонений від виконання обов’язків на період ведення слідства, нині, по завершенню слідчих дій, він знову вже на роботі.

Варто нагадати, в березні 2017 року Романа Насірова відсторонили від посади в зв’язку з розслідуванням справи, в якій посадовцю висувають звинувачення у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків для держави на суму в близько 2 мільярди гривень. Напередодні захист Насіров також повідомляв, що їхній підзахисний не планує більше їхати в США на лікування після кількох відмов правоохоронців.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
08 авг 2017
3735

Журналист рассказал, откуда растут ноги у «российского гражданства» Павла Климкина

Известный украинский журналист и политолог Александр Михельсон в своем блоге пишет о том, что, немного зная экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили и, анализируя его бред о российском

09 авг 2017
3653

Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Руководство двух государств, США и России, должно продолжать диалог и встречаться, находить компромиссы, поскольку потом это делать будет поздно. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Анадолу

08 авг 2017
3112

Клімкін різко відповів Саакашвілі на його звинувачення щодо наявності російського громадянства

Керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін виступив з різкою заявою на попередні звинувачення екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, що нібито міністр має російське

Последние новости

Блогер розповів як розкрадались кошти українців

Нардеп: поки росіяни обкрадають готелі закордоном, українці рятують туристів

Воно заворушилось: журналіст показав, як Росією рухається небачена кількість військової техніки у бік України

Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

Насіров знову повернувся до роботи в ДФС

Сазонов: Ось результати роботи Бальчуна

У Чернігові викрили посадовця-хабарника, який роздавав землю для вирубки лісу

Блогер: я не бачу у такому вчинку логіки, але Путіну видніше

Блогер: всі вже в курсі, що в Україні паплюжать свободу слова?

У СБУ підтвердили інформацію про обшуки журналістів «Страна.ua»

Журналіст: що робить російська броньована армада за місяць до початку навчань і за тисячу кілометрів від місця маневрів?

РФ заборонила рух через Керченську протоку

Відомі імена затриманих у справі про розкрадання коштів проекту Стіна

Кирилл Сазонов: 21 век и Средневековье со скрепами не могут не иметь серьезной границы, поэтому нам нужна стена

В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

Балчун підбив підсумки своєї роботи

Дипломат: уход Балчуна – это закономерность для нашей страны, ведь у нас не могут быть на таких должностях неподконтрольные

Политолог: в условиях войны ВВП Украины 2017 года выше, чем ВВП Украины 2005 года

Роман Бочкала: нужно быть реалистами – санкции Россию «не додушат»

В США заговорили о досрочном окончании президентства Трампа

 Новости за день