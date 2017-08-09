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У СБУ підтвердили інформацію про обшуки журналістів «Страна.ua»

У СБУ підтвердили інформацію про обшуки журналістів «Страна.ua»
Співробітники Служби безпеки України провели в столиці дозволені судом обшуки у редакції видання «Страна.ua», а також в помешканнях окремих співробітників видання, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Відповідну інформацію оприлюднила речниця відомства Олена Гітлянська. За її словами, слідчі дії відбуваються в рамках справи, яку відкрили за статтею про розголошення державної таємниці. Гітлянська розповіла, що слідчі Служби безпеки України займаються перевіркою комп’ютерної техніки співробітників видання на наявність файлів, які містять державну таємницю. Слід зауважити, що напередодні вранці журналісти «Страна.ua» повідомили, що в офісі видання, а також за місцем проживання 2 співробітників, були проведені обшуки.

Водночас у Національній спілці журналістів України вважають, що проведені в приміщенні редакції «Страна.ua» та в помешканнях журналістів є проявом «вибіркового підходу влади». Напередодні з’являлася інформація, що на вилученій під час попередніх обшуків в редакції «Страна.ua» флешці було виявлено дані, що є державною таємницею.
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