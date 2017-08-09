Відомі імена затриманих у справі про розкрадання коштів проекту Стіна

В рамках розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом розкрадання коштів, спрямованих на фінансування проекту Стіна, було затримано 7 посадовців Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Таку інформацію оприлюднив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Мова йде про 16 мільйонів 688 тисяч гривень державних коштів. При цьому раніше в ЗМІ з’являлася інформація про 6 затриманих. Однак за словами Холодницького, було затримано Олександра Тімонюка, який є начальником будівництва департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Держприкордонслужби, Володимира Целка, який раніше очолював перший окремий відділ капітального будівництва Держприкордонслужби, В’ячеслава Майдановича – офіцера виробничо-технічного відділення.
Крім того, був затриманий правоохоронцями директор ТОВ Будцентр Вітязь Олександр Кашуба, директор ТОВ Агентство захисту інформація Сергій Значок. Холодницький також не назвав імена, однак зазначив, що затримали екс-заступника керівника ДП Чернігівський автодор та одного з посередників, який був координатором між об’єктами господарства та посадовцями Держприкордонслужби.