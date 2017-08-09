В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами кадровых военных перебрасывают в европейскую часть России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает известный военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает replyua.net.
Журналист рассказывает, что по официальной информации – в России просто стартуют учения «Запад-2017». Они начнутся 14-го сентября на шести полигонах в Беларуси, но на свежих фото, которые публикуют сами россияне в соцсетях четко видно, что военная техника, то движется не в Беларусь, а совсем в другую сторону, а именно – в сторону Украины.
По словам журналиста, то ли сами военные перепутали направление движения, то ли в России что-то задумывают, но люди фиксируют военную технику в Воронежской области, Краснодаре и Крыму. Андрей Цаплиенко отмечает, что только вчера прибыл на станцию Россошь эшелон с множеством военной техники. От этой станции до украинской границы – максимум полчаса езды. «Что делает бронированная армада за тысячу километров и за месяц до начала учений, пока остается загадкой. Пожалуй, заблудились...», – резюмировал Цаплиенко.