Балчун підбив підсумки своєї роботи

Очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун прокоментував власну заяву про відставку і підбив підсумки своєї діяльності на посаді керівника підприємства, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Балчун зауважив, що за перші півроку 2017 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності чистий прибуток склав 122,5 млн гривень, а це є «на 3,9 млрд. гривень. більше, ніж за аналогічний період 2016 року». За час роботи, за словами Балчуна, вдалося також поліпшити кредитну політику «Укрзалізниці» і упродовж червня 2016 року – липня 2017 року було погашено фінансових зобов’язань на загальну суму 8,7 млрд гривень. Вже колишній глава «Укрзалізниці» наголосив, що стан справ компанії був в рази складнішим, ніж можна було уявити, однак «керівництву вдалося стабілізувати «Укрзалізницю», поліпшити всі економічні показники, підготувати п’ятирічну стратегію розвитку, відновити репутацію українського залізничного перевізника на міжнародній арені, активізувати залучення інвестицій, а також були запущені нові пасажирські сполучення».
Крім того, Балчун подякував за підтримку своїй родині та українцям та відмітив, що додатковою мотивацією на посаді керівника «Укрзалізниці» для нього була щоденна критика.