Политолог: в условиях войны ВВП Украины 2017 года выше, чем ВВП Украины 2005 года

Известный украинский историк и политолог Александр Палий в своем блоге обращает внимание на два показателя ВВП в 2005 и в 2017 году. Как пишет историк, ВВП Украины в 1 полугодии 2017 вырос на 2,5% и это в условиях войны, «ампутации» 20% промышленности и четверти валютных поступлений, блокирования части рынков, беспрецедентного роста расходов на оборону и безопасность, и еще после высасывания бандой экс-президента Януковича экономики страны в ноль.
Для сравнения Александр палий приводит ВВП Украины в 2005 году. Тогда ВВП вырос меньше – на 2,4% и это без всего вышеперечисленного – без войны, с открытыми рынками, в сторону Российской Федерации в том числе, благоприятной конъюнктурой на украинские товары и так далее.
По словам эксперта, математика – точная наука цифр и с ней, казалось бы, не поспоришь, но в стране находятся те, кто лишь критикуют и не хотят видеть очевидного, а тем более проводить параллель. Александр Палий отмечает, что критикам действующей власти не мешало бы понять, что в 2005 году такой результат получился от того, что у власти были популисты и коррупционеры, у которого лучше получалось разрушать естественные экономические стимулы развития.