Войцех Балчун покидает должность главы УЗ

Войцех Балчун, глава украинской компании Укрзализныця, подал заявление об отставке. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Владимира Гройсмана, украинского премьер-министра, во время заседания правительства, прошедшего утром в среду, 9 августа.
«Он принял это решение самостоятельно, это его решение, и я его уважаю. Кто бы что ни говорил, за этот год многое изменилось в "Укрзалізниці". Хочу поблагодарить его за работу», - заявил премьер-министр. Временно исполняющим обязанности главы УЗ назначен Евгений Кравцов, первый замминистра инфраструктуры. Премьер-министр также отметил, что в самое ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы УЗ, а Балчун, в свою очередь, должен еще какое-то время оставаться надежным помощником своему преемнику.
Кроме того, Гройсман заявил, что Балчун продолжит координировать международные проекты. Напомним, что недовольство деятельностью Войцеха Балчуна в должности главы УЗ неоднократно высказывал Владимир Омелян, министр инфраструктуры, а недавно он заявил, что поляк страдает психическим заболеванием – расстройством личности.