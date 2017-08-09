Сегодня праздник у «зрадофилов», таки дожали – польский реформатор оставил «Укрзализныцю», - блогер

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Войцех Балчун подал в отставку с должности главы «Укрзализныци». Как говорится – по личным обстоятельствам. Как пишет в своем блоге журналист Дмитрий Вовнянко, одно из самых весомых «личных обстоятельств» звучит так: дико, конкретно и невероятно достали человека. По мнению блогера, любого бы адекватного человека достали, если бы каждый день капали на мозги критикой и упреками об огромной зарплате, польских корнях, музыкальных гастролях. И все это – в условиях поразительной безнаказанности.Дмитрий Вовнянко отмечает, что при Балчуне «Укрзализныця» впервые за много раз стала прибыльной – теперь наконец-то увидим, какой она будет при «отечественных специалистах». Украинцы очень любят плакаться, что все у них хорошо, черноземы плодородные, земля богатая, женщины – красавицы, люди трудолюбивые. Вот только с руководителями им не везет – кого не выберешь, все не то.«Интересно, придет когда-то в голову украинцам, что они сами создают условия, чтобы ими руководили только законченные циники и хапуги, которым плевать на все кроме собственного благополучия? Потому что в атмосфере тотальной неблагодарности другие руководители с ними просто не выдержат. И атмосферу эту создаем мы с вами. Балчуну – искренняя благодарность. За все то, что видим уже сегодня и ха все, что будет ощутимо позже», – резюмировал блогер.