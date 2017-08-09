Соцсети раскритиковали инициативу Госспецсвязи – обязать мобильных операторов регистрировать всех своих абонентов

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Сегодня в Украине появилась новость о том, что в стране хотят регистрировать всех абонентов мобильной связи. Соцсети с критикой обрушились на данную инициативу Госспецсвязи. Как отметил в своем блоге украинский блогер Николай Давыдюк, под благими лозунгами «законности» и борьбы с агрессором, в стране тихонько устанавливается автократия.Блогер отмечает, что это тот случай, когда лягушку кладут в котел с теплой водичкой, тихонько подогревая, пока не закипит, ибо опыт предшественников научил, что, если бросать сразу в кипящую воду, то она просто выпрыгнет, не восприняв резкого изменения условий.Соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар предложил, по его мнению, гораздо более радикальные меры. Запретить мобильные телефоны в целом. Вернуть на улицы будки-таксофоны, у каждого таксофона поставить сотрудника компетентного органа. Подходишь, предъявляешь запрос на проведение разговора с указанием абонента и темы разговора, ожидаемой продолжительности, на бланке, в трех экземплярах, разборчивым почерком, а также квитанцию об оплате от банка – и говори себе на здоровье.