В «Укрзализныци» ответили на скандал из-за неработающих кондиционеров

Руководство компании УЗ отреагировало на новость о том, что Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам евроинтеграции, была вынуждена ехать в вагоне поезда, где не работал кондиционер. В компании заявили, что из-за этого инцидента расторгнут контракт с «Днепровагонремстроем», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроме того, компания принесла свои извинения всем пассажирам, которые были вынуждены путешествовать в жару с неработающей системой кондиционирования. В УЗ заявили, что таких ситуаций больше не будет. Нужно напомнить, что проводник, работавший в вагоне, где ехала вице-премьер, из-за жары потерял сознание. «Что касается плохого самочувствия проводника, который обслуживал вагон, то, по заключению медиков, он потерял сознание из-за пищевого отравления. Сейчас он лечится в житомирской больнице», - заявили в пресс-службе.
В УЗ уже нашли «виновных» - было принято решение уволить главного инженера вагонного депо Киев-Пассажирский, и замначальника этого депо. Напомним, что уже известно о нескольких случаях, когда в аномальную жару украинцы были вынуждены по несколько часов находиться в вагонах, где не работают кондиционеры и не открываются окна.