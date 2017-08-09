Ляшко: власти разрушают энергетическую отрасль Украины

Украинские власти намереваются закупить в Соединенных Штатах не только антрацит, но и 500 тонн угля марки Г, и скоро они разрушат энергетическую отрасль Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Олег Ляшко, лидер Радикальной партии. По его словам, он получил информацию о том, что в начале августа прошло заседание Энергетического штаба, которым руководил Владимир Кистион, вице-премьер, и на этом заседании было принято решение о закупках в США угля марки Г, объемом 500 тонн. «Данное решение выглядит абсурдным в связи с тем, что в отличие от антрацита, уголь марки Г добывается на контролируемой территории Украины. Поэтому его импорт - это полная неадекватность и безответственность власти», - подчеркнул политик.
По словам Ляшко, Украина сталкивается с дефицитом угля всех марок, и еще в 2014 году на шахтах Украины поднимали больше 8 миллионов тонн, а в прошлом году добыча упала до 4,9 миллионов тонн, и правительство, вместо закупок в США, должно поддерживать украинских шахтеров.