Волонтер: з 230 хаммерів, які отримала Україна, майже половина виявилися не на ходу

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Протягом трьох останніх років Україна значно посилила свою обороноздатність, запорукою чого є співпраця з міжнародними партнерами, які поставляли Україні зброю для оборони від агресора. Проте частина предметів допомоги, які в ці роки надходили на озброєння української армії, або виявилися непридатними в наших умовах, або не використовуються. Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів засновник фонду «Повернись живим» і радник Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Віталій Дейнега.Як приклад, волонтер наводить поставку Україні славнозвісних хаммерів. Це чудова армійська машина, якою може керувати солдат, у якого поранена одна рука і нога. Вона порівняно швидка, досить прохідна, велика. З 230 хаммерів ми отримали тільки 30 броньованих, але це не така велика проблема. Це в Києві тут всім здається, що на Сході можна їздити тільки на броні, більшість солдатів їздять на Уралах, а це просто тент, стіни ганчіркові. Іноді швидкість і прохідність важливіше броні. «Ми свідомо взяли беушні хаммери, тому що так могли взяти набагато більше, ніж нових. Проблема в тому, що ми не подбали про запасні частини, в результаті велика частина цих хаммерів по тій або іншій причині непрацездатна», – зазначив Віталій Дейнега.За його словами, ще одна проблема з хаммерами: на жаль, наш солдат або офіцер, який пройшов одеську «сухопутка», не вивчав хаммер. Це те, з чим треба працювати. Одна з великих проблем, яку потрібно усувати, це відсутність єдиної бази даних. У нашій армії досі не запроваджено SAP або йому подібна система, щоб одним натисненням можна було визначити, що і де знаходиться.