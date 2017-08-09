В Миграционной службе пояснили, почему задерживается выдача биометрических паспортов

Сотрудники полиграфического комбината «Украина» не успевают справиться с установленным временем, чтобы изготовить для украинских граждан биометрические паспорта. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», такое заявление озвучил Сергей Гунько, являющийся представителем Государственной миграционной службы Украины.
По его словам, такая ситуация возникла в связи с аномальным спросом на заграничные паспорта на протяжение июня и июля, что совершенно не соответствует ни статистическим данным относительно выезда за пределы Украины, ни показателям количества оформленных в прошлом году паспортов. Также Гунько добавил, что вопрос не в том, как работает Миграционная служба, так как ее сотрудники свои обязанности выполняют вовремя.
«Ускорять нам просто уже нечего. Вся информация с нашей стороны передается на полиграфический комбинат «Украина», поэтому вся суть проблемы находится на стадии производства», - рассказал он. Представитель ГМС считает, что проблемы с выдачей биометрических паспортов носят временный характер и сейчас наблюдается тенденция к снижению ажиотажа.