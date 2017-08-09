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Журналист: всех, кто выступает в Крыму, надо сажать, а не запрещать въезд

Журналист: всех, кто выступает в Крыму, надо сажать, а не запрещать въезд
Айдер Муждабаев, известный журналист, в интервью Апострофу заявил о том, что российским артистам, гастролирующим в Крыму, не нужно запрещать въезд в Украину, поскольку их надо наказывать более жестко – сажать в тюрьму, информирует replyua.net.

По словам журналиста, также нужно видеть и другую разницу – одно дело, когда россияне приезжают в Крым, чтобы отдохнуть, и совсем другое, чтобы навестить своих близких. «Я имею в виду, что надо систему четкую выработать. Если мы научимся четко отделять людей, которые посещают Крым, например, с коммерческими целями, едут давать концерты… Я бы, на самом деле, их в тюрьму сажал», - отметил Муждабаев. По его мнению, одного запрета на въезд в страну недостаточно, и многим артистам на такие меры наплевать – они в Украину не собираются, а вот в Крым ездить продолжат.

«Шнур уже неоднократно ездил в Крым. Шнур – это певец кремлевский. Это певец администрации президента РФ. Он на их корпоративах поет. Он создан только для того, чтобы офисный планктон орал про Москву», - заявил журналист, добавив, что Шнуров ездит на полуостров по указке Кремля.
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