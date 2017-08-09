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Насалик: уголь теперь дорого обходится Украине, и антрацита по-прежнему не хватает

Насалик: уголь теперь дорого обходится Украине, и антрацита по-прежнему не хватает
Украина начинает подготовку к новому отопительному сезону совершенно по-другому, и в стране больше не повторятся ошибки прошлого года, когда были введены чрезвычайные меры из-за дефицита энергоресурсов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом рассказал Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности.

По его словам, проблему с антрацитом решить пока не удалось, но теперь Украина больше не рассчитывает на Донбасс, и будет работать лишь с надежными поставщиками, однако уголь будет обходиться дороже. «Объединенная энергосистема Украины сегодня и та, что была в мае 2016 года, - это совершенно разные вещи. Сейчас у нас нет никаких замечаний по подготовке к осенне-зимнему периоду. Как известно, в январе из-за блокады неподконтрольных Украине территорий Донбасса были введены чрезвычайные меры в энергетике. А сейчас их нет. Мы работаем в штатном режиме», - заявил министр в интервью НВ.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, запасов угля в Украине сейчас ровно в два раза больше, и не будет никаких проблем во время прохождения нового отопительного сезона. Также Насалик отметил, что шахты Украины имеют возможность увеличить добычу газа примерно в два раза.
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