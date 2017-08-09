Активисты: наших военных кормят не мясом, а потрохами!

Украинским военным мясо больше не дают – они получают только тушенку, в составе которой среди мясных компонентов можно найти только потроха.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, об этом рассказали активисты. Военнослужащие 128-ой горно-пехотной бригады совместно с волонтерами и депутатами инициировали независимую проверку консервов, которые поставляют украинским военнослужащим. «По результатам предварительных исследований образцы по органолептическим, физико-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям действующих стандартов. В настоящее время продолжается работа по проведению микробиологических исследований», - заявили после проверки специалисты.
Один из военнослужащих при этом отметил, что лично попытался разогреть эту тушенку – после того, как содержимое банки нагрели, осталась крошечная кучка какой-то субстанции, похожей на жир. После проверки активисты сразу отправили жалобы в Минобороны и в Генпрокуратуру. Теперь военные и волонтеры ждут ответа, надеясь, что власти разберутся с этой проблемой.