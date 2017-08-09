В торжественном параде на День Независимости примут участие грузинские военные

24 августа, в День Независимости Украины, участниками торжественного парада в Киеве станут грузинские военнослужащие. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Администрации президента, об этом вовремя телефонного разговора с главой украинского государства Петром Порошенко заявил его грузинский коллега Георгий Маргвелашвили.
В частности, украинский глава в годовщину агрессии РФ против Грузии заявил, что Украина солидарна с Грузией и заверил в дальнейшей поддержке территориальной целостности Грузии. Маргвелашвили, в свою очередь, поблагодарил Порошенко за слова поддержки. Также руководство обеих стран раскритиковало вчерашний визит главы Кремля Владимира Путина в непризнанную Абхазию.
Россия начала войну в Грузии 8 августа 2008 года. Боевые действия прекратились 12 августа. В том же году 26 августа Россия заявила, что признает Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, в то время, как официальный Тбилиси называет их оккупированными территориями. По окончании войны грузинские власти разорвали отношения с Москвой и заявили о возможности их возобновить только после освобождения оккупированных территорий.