Майно Полякова заарештовано

Майно народного депутата Максима Полякова, який представляє в парламенті фракцію «Народний фронт», було заарештовано рішенням суду, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це повідомив захисник політика Петро Бойко. За його словами, все майно, яке зареєстровано Держреєстрі рухомого та нерухомого майна на ім’я Максима Полякова, було заарештовано судом. Щоправда адвокату невідомо, коли суд затвердив таке рішення, хоча їх і ухвалюють у присутності прокурора. Бойко зазначив, що це питання не є критичним для його клієнта, додавши, що «так майно тільки краще збережеться». Крім того, за словами адвоката, рішення про арешт забороняє відчужувати майно, але при цьому право користуватись ним зберігається за власником.
Нагадаємо, раніше керівник САП Назар Холодницький повідомляв, що в зв’язку з тим, що Максим Поляков так і не виконав рішення суду, який обрав для нього запобіжний захід, може бути відкрити нове кримінальне провадження за цим фактом і у Верховну Раду можуть направити нове подання на політика. Сам Поляков вважає обраний запобіжний захід протиправним і виконувати його не збирається.