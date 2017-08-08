В «Укрзалізниці» вибачилися за неробочі кондиціонери

Прес-служба ПАТ «Укрзалізниця» поширила заяву, в якій зазначається, що компанія розриває контракт з підприємством "Дніпровагонрембудом", що донині було відповідальне за ремонт пасажирських вагонів, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
До цього призвела скарга віце-прем’єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Вона повідомляла раніше на свою сторінці в Facebook, що під час її мандрівки потягом Херсон-Київ 6-7 серпня у її вагоні не працювала система кондиціонування повітря. При цьому ремонтні роботи саме у цьому вагоні проводилися напередодні – 1-3 серпня 2017 року. В «Укрзалізниці» вибачилися перед пасажирами за неналежні умови подорожі і пообіцяли подбати, аби подібні інциденти більше не повторилися.
Крім того, представники компанії, яка займається залізними перевезеннями в Україні, пообіцяли розслідувати інші скарги, які надходять від громадян, в тому числі і ті, які стосуються проблеми недотримання режиму температури в поїздах. Також стало відомо, що в результаті розслідування через звернення представниці уряду, було звільнено начальника, заступника і головного інженера пасажирського вагонного депо Київ – Пасажирський.