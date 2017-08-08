Клімкін різко відповів Саакашвілі на його звинувачення щодо наявності російського громадянства

Керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін виступив з різкою заявою на попередні звинувачення екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, що нібито міністр має російське громадянство, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Клімкін заявив, що «колекціонуванням паспортів та брехні, на відміну від декого, він не займається». Очільник зовнішньополітичного відомства України зазначив, що для нього Батьківщиною «була, є і буде Україна та і їхати з країни він не збирається за будь-яких умов».
Варто зауважити, що раніше вдень Міхеїл Саакашвілі заявив, що глава МЗС України Павло Клімкін «замість того, щоб займатись справами, щодня телефонує в усі країни, де Саакашвілі був або має наміри приїхати, і нібито заявляє про претензії». Крім того, Клімкін, за словами Саакашвілі, «будучи етнічним росіянином, народившись в Росії, має громадянство РФ і говорить українською гірше за нього». Слід зазначити, що Саакашвілі сьогодні також повідомляв, що він не має наміри отримувати литовське громадянство, попри те. що такі пропозиції і були.