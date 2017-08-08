Правоохоронці затримали 6 чиновників у справі про розкрадання коштів проекту «Стіна»

Співробітники правоохоронних органів затримали 6 чиновників у рамках справи про розкрадання коштів, які були виділені для фінансування проекту «Стіна», інформує replyua.net з посиланням на Економічну правду.
Відповідну інформацію оприлюднило Національне антикорупційне бюро України. За даними відомства, затримані особи є службовцями Державної прикордонної служби та представниками підприємств-підрядників. Всіх їх ввечері, у вівторок, 8 серпня, доправлять в київський офіс НАБУ, де їм буде вручено письмові повідомлення про підозру. Крім того, відомо, що в рамках цієї справи для встановлення всіх обставин злочин, детективи НАБУ спільно з прокурорами САП проводять обшуки в Києві, Київській області, Чернігові та Харкові. У НАБУ зазначили, що розслідування за фактом розтрати коштів з держбюджету під час реалізації проекту «Стіна» у відомстві проводять з березня 2016 року. За даними слідства, мова йде про збитки в розмірі понад 16 мільйонів гривень.
Варто нагадати, днем раніше помічник глави Державної прикордонної служби Олег Слободян заявляв, що ніяких обвинувать посадовцям відомства не було і не може бути озвучено.