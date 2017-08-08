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Геращенко різко висловилася на адресу західних партнерів України

Геращенко різко висловилася на адресу західних партнерів України
Перший віце-спікеру українського парламенту Ірина Геращенко виступила з критичною заявою на адресу окремих іноземних політиків щодо їх заяв та порад з приводу вирішення питання агресії Російської Федерації в Україні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Політик зауважив, що деякі іноземні високопосадовці радять Києву спочатку вирішити проблему Донбасу, а лише потім зайнятися питанням Криму. Геращенко наголосила, що українська влада не буде прислухатися до подібних порад і Київ буде паралельно займатися день за днем проблемами звільнення і Криму, і Донбасу. Для цього українська сторона залучить весь комплекс способів: політично-дипломатичні інструменти та посилюватиме українську армію. Геращенко додала, що Київ буде робити це тому, що на території окупованого Донбасу, і в окупованому Криму живуть громадяни України, а Донеччина, Луганщина та Кримський півострів є українськими територіями.

Крім того, за словами Ірини Геращенко, іноземні партнери України часто уникають обговорення теми їхніх зобов’язань щодо гарантій безпеки України та захисту прав людини у всій Європі. Однак політик підкреслила, що Київ не дасть ЄС та США забути і зняти це з порядку денного.
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