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Муженко пояснив, коли варто чекати на зміну формату АТО

Муженко пояснив, коли варто чекати на зміну формату АТО
Віктор Муженко, який є начальником Генерального штабу Збройних сил України, в інтерв'ю журналістам LIGA.net заявив, що зміна формату проведення антитерористичної операції є можливою у разі, якщо ситуація на фронті загостриться. Про це передає replyua.net. На переконання високопосадовця, чинний формат повною мірою відповідає усім загрозам. «У подальшому, якщо буде мати місце загострення, цей формат операції буде змінено», - сказав Муженко.

Окрім цього, якщо все ж таки буде загострення на Донбасі, не виключене залучення резервістів. У поточному році термін підготовки резервістів було збільшено з 15 до 30 діб. Муженко, додав, що наступним кроком стане залучення мобілізаційного резерву. Керівник Генштабу також додав, що повноваження військових АТО, які наявні сьогодні, є достатніми.

«У майбутньому, якщо виникне загострення ситуації, ми плануємо провести велику централізацію системи управління. Наше законодавство передбачає два стани – надзвичайний і воєнний. Ним насправді передбачається збільшення ролі військових в тих регіонах, де введено воєнний стан, тому що головними у загальній структурі органів влади стають органи військового управління», - додав Муженко.
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