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В Укрпошті заявили про нову кібератаку

В Укрпошті заявили про нову кібератаку
Компанія-оператор поштового зв’язку «Укрпошта» заявила про те, що офіційний сайт компанії став жертвою хакерської атаки, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Прес-служба «Укрпошти» повідомила, що сайт компанії вже другу добу потерпає від кібератаки. Основний удар зловмисники націлили на сервіс відстеження, який дозволяє дізнатися відправникам та отримувачам посилок, листів та бандеролей їх місцезнаходження. Перша хвиля хакерської атаки припала на ранок понеділка, 7 серпня, однак тоді фахівцям компанії вдалося нормалізувати ситуацію. Однак в вівторок хакери знов почали активну фазу кібератаки. Через це сайт та сервіси «Укрпошти» працюють або з перебоями, або напрочуд повільно. У прес-службі «Укрпошти» заявили, що наразі фахівці роблять все можливе для того, щоб нормалізувати ситуацію.

Варто нагадати, раніше в кіберполіції заявляли, що наразі існує загроза повторної кібератаки подібної до тієї, що паралізувала роботу багатьох владних органів та українських компаній в кінці червня. Правоохоронні органи мають підозри, що активізація кібератаки припаде напередодні або під час Дня Незалежності України.
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