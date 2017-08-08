Саакашвілі пропонують отримати громадянство Литви

У вівторок, 8 серпня, екс-голова Одеської облдержадміністрації покинув територію Польщі і відбув у Литву, де і виступив з заявою щодо його громадянства, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, політик повідомив, що деякі литовські політики пропонували йому отримати паспорт громадянина Литви, однак він таких планів не має, бо ж хоче повернути собі українське громадянство. Саакашвілі наголосив, що його громадянство відібрали нелегально. Політик зазначив, що нині він має змогу подорожувати, адже має український паспорт і надалі він планує захищати свої права на громадянство України в українських судах.
Варто нагадати, раніше Саакашвілі заявляв, що він прибув з США до Польщі, користуючись при цьому своїм українським паспортом. За його словами, західні держави визнають неправомірність указу президента Петра Порошенко про позбавлення громадянства і тому в нього не має проблем з перетином кордону інших країн. Водночас раніше перший заступник керівник Держприкордонслужби України заявляв, що відразу, як Саакашвілі прибуде в Україну, у нього відберуть український паспорт і не пустять на територію країни.