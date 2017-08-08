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В міністерствах вводяться нові посади для всіх бажаючих з зарплатами до 60 тисяч гривень

В міністерствах вводяться нові посади для всіх бажаючих з зарплатами до 60 тисяч гривень
В Офісі реформ Кабінету міністрів України розповів про кадрову революцію в Україні, про те, що в міністерствах вводиться нова професія – спеціаліст з проведення реформ – це загальна назва, а посада називатиметься: державний експерт в області. Кандидати повинні будуть пройти конкурс, який проводитиметься відповідно до Закону про держслужбу, але будуть додаткові умови для посад. Наприклад, для керівника треба буде обов'язкове володіння англійською або однією з офіційних мов ЄС, плюс якісь інші навички.

Зарплата буде складатися з двох частин. Стандартна зарплата держслужбовця, плюс доплата за виконання спеціальної роботи. Кабмін підписав договір з ЄС про бюджетну підтримку, Україна вже отримала перший транш, який повинен піти на ці доплати. Кожному експерту буде встановлений план роботи, виконав план – отримав доплату, не виконав – не отримав, хронічно не виконав – до побачення. Розміри зарплати на руки будуть від 45-50 000 гривень до 60 000 гривень в місяць. Обов'язково потрібна вища освіта, а спеціальну освіту потрібно буде там, де є якісь спеціальні умови.

Спочатку були визначені дев'ять пілотних міністерств, Міністерство юстиції стало десятим. Ще Міністерство регіонального розвитку, МОЗ, Міністерство соціальної політики, Міністерство культури, Міністерство інфраструктури і так далі. Конкурс абсолютно відкритий, подаватися можуть держслужбовці і не тільки.
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