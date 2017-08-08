Саакашвили требует лишить украинского гражданства Климкина

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, считает, что у президента Украины Петра Порошенко есть еще один претендент на подобную участь. Как передает replyua.net, Саакашвили имеет в виду главу украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина.
На своей странице в Facebook экс-президент Грузии отметил, что Климкин этнически не является украинцем, поскольку он родился в России и даже не отказался от российского гражданства. Более того, по мнению Саакашвили, Климкин хуже его говорит на украинском языке. Политик обвинил главу украинской дипломатии в том, что он мешает ему передвигаться. «Павел Климкин не выполняет свои прямые обязанности, а в течение целого дня не перестает звонить во все страны и интересоваться, куда я буду ехать или которые я уже посетил, с явными претензиями», - подчеркнул Саакашвили. Отметим, что министр иностранных дел Украины на самом деле родился в российском Курске в 1967 году, а в Украине он живет с 1974 года.
В последних числах июля, когда Саакашвили пребывал в США, в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что бывшего губернатора Одесской области лишили украинского гражданства.