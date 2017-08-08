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У САП озвучили проступки нардепа Полякова, за які застава має піти в держбюджет

У САП озвучили проступки нардепа Полякова, за які застава має піти в держбюджет
Нардеп Максим Поляков відмовляється не тільки носити електронний браслет контролю, а також не виконує інші процесуальні обов’язки, які були покладені на нього Солом’янським районним судом 21 липня, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію оприлюднив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко. Він зазначив, що у зв’язку встановлення відкритих та умисних порушень кількох процесуальних обов’язків, САП просить суд задовольнити клопотання про стягнення з парламентаря застави розміром в 304 тисячі гривень у дохід держави. Відомо, що крім того, що Поляков не носить електронний браслет, він також не здав слідчим закордонні паспорти та не повідомив органам досудового слідства, прокурора та суд інформацію про поїздку до Черкас у власних справах попри те, що він зобов’язаний не виїжджати з Києва та Черкас без дозволі зазначених органів.

Слід нагадати, днем раніше Максим Поляков звинуватив співробітників НАБУ у «чергових провокаціях», що ті нібито намагалися його спровокувати на те, щоб він отримав хабар.
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