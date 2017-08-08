Еще один польский реформатор едет зарабатывать в Украину

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» согласовал избрание поляка Павела Юзефа Станчака на пост президента ПАО «Укртрансгаз». Как пишет в своем блоге украинский политический аналитик и блогер Тарас Загородний, нельзя назвать адекватными людей, которые восторженно будут радоваться, что теперь у нас пануют паны из Польши.
По словам блогера, если на минуточку задуматься, то у Польши аппетиты ничем не отличаются от аппетитов России – выкачать максимально ресурсов и не дать подняться. Интересы у Павела Юзефа Станчака тоже не сугубо патриотические, а свои – то есть выжать максимум для себя, а не поднять украинское предприятие.
«Кабмин и «Нафтогаз» совсем охамели в своем презрении к стране. Что такого уникального этот поляк умеет делать, чего не умеет делать кто-то из украинцев? Как мы его будем сажать, если будут аварии? Кто будет отвечать, если поляки перехватят часть российского транзита, у них тоже газопровод есть? А никак. В стране восторженных идиотов таких вопросов не задают. Аборигены хлопают в ладоши при слове «реформы» и ЕС, и готовы кланяться каждому реформатору из Европы и отдавать последнюю рубашку им на зарплаты», – резюмировал блогер.