У Києві відбулася презентація єдиного білету для туристів Kyiv PASS

В українській столиці відбулася презентація туристичної картки Kyiv PASS. Як передає replyua.net, вона буде виконувати функції єдиного квитка, завдяки якому гості столиці матимуть можливість відвідувати необмежену кількість цікавих місць та переміщуватися по різни районах міста. Відповідна інформація розміщена на сторінці начальника управління туризму КМДА Антона Тараненка у соціальній мережі Facebook. За його словами, основною метою проекту Kyiv PASS є популяризація об'єктів туристичної інфраструктури міста.
«Серед послуг, які будуть надаватися власнику ID-карти Kyiv PASS, варто зазначити: оглядові екскурсії по Києву, вхід в музеї, парків, вхідний квиток до Київського зоопарку, художніх галерей, нічних клубів, поїздки метрополітеном та багато знижок. Все це стало можливим завдяки співпраці з низкою партнерів, а саме – ресторанів, сувенірних магазинів, туристичних операторів тощо», - зазначив він.
Що стосується вартості єдиного квитка, то вона буде коливатися в межах від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти євро. Термін її дії буде складати від однієї до трьох діб. Можливість придбання Kyiv PASS є в туристичних інформаційних центрах Києва.