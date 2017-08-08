Росія формує на кордоні з Україною наступальну групу – Генштаб

На кордоні між Україною та Російською Федерацією активно створюються військову угрупування, що за своєю структурою організації та наявним озброєнням мають ознаки наступального характеру, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
З відповідною заявою виступив начальник Генерального штабу України Віктор Муженко. Він зазначив, що наразі мова йде про 3 новостворені дивізії на кордоні між двома державами. За словами Муженкка, їх почали формувати в минулому році і вони розташовані безпосередньо на кордоні, будучи додатково укомплектованими кількома бригадами. Крім того, українська сторона володіє даними про вже сформоване управління 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, штаб якого розташований у Ростові-на-Дону.
Головнокомандувач зазначив, що наразі українська розвідка не бачить, що мова йде про створення настільки потужних угрупувань, які можуть дати змогу Росії, умовно кажучи, вже завтра чи після завтра, почати масштабний наступ на територію України, однак їх переформатування і нова система управління є свідченням можливих наступальних дій в майбутньому, відповідно до чого і розпочата підготовка ЗСУ.