Прикордонники не мають наміру впускати Саакашвілі до України

У разі, якщо екс-президент Грузії та колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі здійснить спробу перетину кодону України, у нього вилучать паспорт українського громадянина, а сам політик не зможе потрапити до України. Як передає replyua.net, така інформація була оприлюднена сьогодні, восьмого серпня, першим заступником керівника Державної прикордонної служби України Василем Серватюком.
За його словами, наразі діє указ глави держави Петра Порошенка щодо позбавлення Саакашвілі українського громадянства, а також доручення Державної міграційної служби України до Державної прикордонної служби. «Відповідно указу та доручення, згадані документи не є чинними, тому ми повинні, за умови, якщо такі документи будуть виявлені, їх вилучати та передавати до Державної міграційної служби», - пояснив Серватюк.
Водночас, за словами першого заступника голови Держприкордонслужби України, якщо працівник прикордонної служби виявить у процесі здійснення прикордонного контролю паспорт громадянина України Саакашвілі чи інший паспорт, наявний у базі даних і який є недійсним, буде виконувати свої обов’язки у відповідності до визначеного алгоритму.